Call of Duty: per Tom Henderson la partnership tra Sony e Activision andrà avanti fino al 2025 o 2026

Stando a quanto riportato dal noto insider Tom Henderson, la partnership tra Sony e Activision per i giochi Call of Duty andrà avanti fino al 2025 o 2026.

"Credo che l'accordo con Sony durerà per i prossimi 3 giochi", scrive Henderson su Twitter.

"MWII, Warzone 2 e il gioco di Treyarch. Quindi, se Microsoft rispetterà l'accordo esistente di Sony, come ha dichiarato, non dovrebbe cambiare nulla fino al Call of Duty del 2025/2026 (a seconda di quando uscirà)".

Stando alle affermazioni del leaker, inoltre, sembra che Call of Duty non rimarrà una "produzione annuale". Modern Warfare 2 e Warzone 2 dovrebbero uscire quasi nello stesso periodo quest'anno, mentre il COD di Treyarch dovrebbe arrivare nel 2023 (in base alla pubblicazione annuale).

