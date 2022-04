Call of Duty: Vanguard, uno dei migliori giocatori al mondo utilizza cheat e un video lo incastra

Uno dei migliori giocatori di Call of Duty: Vanguard ha accidentalmente rivelato al mondo che imbroglia durante una partita nel multiplayer online classificato.

L'account Twitter V1A70 ha individuato il cheater dal vivo e ha registrato la clip affinché tutti potessero vederla. Nella clip più in basso, potete vedere chiaramente che lo streamer "pplehx", attraverso il Wallhacking, riesce a capire dove si trovano gli altri giocatori dietro i muri della mappa.

Lo streamer è il secondo giocatore di Call of Duty: Vanguard con il punteggio più alto, ed essere sorpreso a barare in questo modo metterà seriamente in discussione la classifica. Le prove sono decisamente chiare, quindi pplehx si è rivolto a Twitter per spiegare la situazione e scusarsi, sostenendo che gli hack sono stati acquistati per sbloccare i camos e che era riuscito a salire legittimamente al secondo posto.

Al momento, non sappiamo se il giocatore sarà punito e in che modo, ma si spera che Vanguard almeno introduca un sistema come Call of Duty: Warzone per tenere sotto controllo il wallhacking e altri cheat.

Fonte: Gamepur.