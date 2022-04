Call of Duty Vanguard e non solo? Sledgehammer sarebbe già al lavoro su un nuovo titolo

Mentre Call of Duty Vanguard non è il gioco di maggior successo della serie e Activision Blizzard sembra aver deciso di lasciare la cadenza annuale dei giochi allungando così lo sviluppo, Sledgehammer sarebbe già al lavoro su un nuovo titolo della serie secondo il giornalista Tom Henderson.

Sul sito Exputer, Henderson indica di aver ottenuto dalle proprie fonti la conferma che un nuovo Call of Duty è già in produzione. Se Modern Warfare 2 è già stato confermato per il 2022, non dovrebbe esserci quindi alcun titolo nel 2023. Secondo l'insider, un progetto di 'Call of Duty Zombie' potrebbe inserirsi in questa finestra.

Poiché il gioco è in una fase di sviluppo così precoce, non si conoscerebbero ulteriori dettagli, come le sue caratteristiche o il periodo di tempo in cui sarebbe ambientato, che potrebbero non essere nemmeno ancora decisi.

Per adesso questi sono tutti i dettagli che Henderson ha pubblicato a riguardo. Non ci resta quindi che attendere annunci da fonti ufficiali che arriveranno in un prossimo futuro.

Fonte: GamesRadar