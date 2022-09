Warzone 2.0 mostrato al Call of Duty Next con trailer, tante nuove informazioni, mobile e data d'uscita!

Al Call of Duty Next mostrato anche il nuovo Warzone 2.0, con tutte le novità introdotte derivanti dal fratello maggiore. Tutti i contenuti introdotti in Modern Warfare 2 infatti faranno parte anche di Warzone, quindi anche i combattimenti in acqua e tutte armi, unificando il motore grafico.

Al Mazrah è la nuova mappa in stile desertico ma con un imponente corso d'acqua che, come abbiamo imparato, non sarà più un vezzo visivo. Le diverse zone sono ben differenziate tra loro, uno stile mediorientale, con città, zona industriale, raffineria, aeroporto, città sprofondata nelle acque e anche zone appena bombordate, una sorta di unione delle parti migliori nelle mappe storiche del brand.

Ci saranno anche diversi nuovi veicoli, con animazioni dedicate per ogni mezzo: ad esempio si potrà salire sul tetto di mezzo terrestre in corsa, sporgersi per sparare o calarsi da un elicottero ma attenzione al carburante. Infatti, bisognerà fare benzina per continuare a guidare, esponendosi così ai nemici. Si potranno anche bucare gli pneumatici, per cui per poter continuare, bisognerà cambiarla.

Anche il restringimento della mappa cambia, interessando le diverse battaglie in corso. Dunque oltre al restringimento generale ve ne saranno più piccoli attorno agli scontri tra gruppi di giocatori. Cambia anche il Gulag che si dovrù affrontare in co-op con altri giocatori ma una volta fuori, si tornerà nemici come prima.

Al lancio arriverà anche DMZ, una delle feature più amate dai fan. Si giocherà sull'intera mappa con l'IA ben preparata e con la possibilità di avere rinforzi. Si potrà andare dritti verso il proprio obiettivo oppure infastidire gli altri giocatori, in una modalità in stile Tarkov. Infine, data d'uscita: Warzone 2 arriva il 16 novembre.

Spazio anche per, con un nuovo trailer e soprattutto gameplay. Verdansk sarà la mappa protagonista, qualcosa che separa nettamente Warzone 2 da questo ma è anche interessante, permettendo ai veterani di partire avvantaggiati. Il porting sembra eccellente a livello tecnico, con migliorie nelle animazioni e nelle finisher.contemporanei reali, nessun bot. Anche qui la tecnologia è unificata, in modo da avere le stesse feature grafiche e non, con una progressione totalmente cross-platfom e tra i Warzone e l'ultimo Modern Warfare. Nessuna data precisa comunicata.