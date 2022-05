Call of Duty Warzone 2: Dr. Disrespect spiega cosa servirà al gioco per competere con Apex Legends e Fortnite

Dr. Disrespect ha rivelato due cose di cui COD Warzone 2 ha bisogno per competere con Apex Legends e Fortnite: un sistema classificato e una mappa migliore.

Il 26 gennaio, Jason Schreier di Bloomberg ha rivelato che Call of Duty: Warzone 2 è ora in fase di sviluppo e dovrebbe essere lanciato nel 2023. Tuttavia, non sono stati ancora rivelati ulteriori dettagli.

Naturalmente, ciò significa che c'è molto spazio per la speculazione. I giocatori stanno già pensando a cosa servirà per competere con Apex Legends e Fortnite.

Dr. Disrespect crede che il sequel del famoso battle royale abbia bisogno di un sistema classificato e mappe migliori.

"Apex Legends è in una posizione fantastica", ha detto dopo aver visto il trailer della stagione 13. “Sta soddisfacendo un particolare pubblico e tutti si divertono".

Lo streamer ha anche elogiato la modalità Zero Build di Fortnite, ammettendo che "ama il movimento" nel gioco e crede che sia "molto divertente". Per questo motivo, pensa che Warzone 2 debba imparare una o due cose.

"Penso che debba essere davvero messo a punto", ha detto. “[Devono] pensare a un potenziale sistema classificato simile ad Apex Legends, [e devono] pensare a una nuova mappa".

Dr. Disrespect ha criticato le decisioni di Raven Software in passato. Crede che l'interesse per Warzone sia ai minimi storici a causa della direzione in cui hanno indirizzato le cose e per questo motivo ha persino disinstallato il gioco.

Tuttavia, se le cose andranno come spera lo stramer, ci sono buone probabilità che torni su Warzone 2. Nel frattempo, però, Dr. Disrespect sembra preferire Apex Legends e Fortnite.

Fonte: Dexerto.