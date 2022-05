Call of Duty Warzone II: sembra sia trapelata la mappa di gioco!

Call of Duty Warzone II è sicuramente uno dei titoli più attesi, sviluppato in contemporanea con il nuovo Modern Warfare II da Infinity Ward. Ci aspettano grosse novità per il sequel del fortunato battle royale e l'insider Tom Henderson è sempre stato in prima fila nel divulgarne informazioni.

Sembra che, dopo aver parlato di alcune delle nuove feature, ora si sia arrivati persino all'intera mappa di gioco che, a quanto pare, permetterebbe il nuoto. L'idea del team di sviluppo dovrebbe essere quella di avvicinare il tutto al concetto di Blackout in Black Ops 4, anche se qui molti saranno i riferimenti visivi all'originale Modern Warfare II.

La mappa presenta anche tutti i punti di interesse che tra l'altro, dovrebbero ospitare la nuova modalità DMZ, una sorta di Hazard Zone di Battlefield 2042 in un mix tra PvP e PvE. Warzone II sarà disponibile all'uscita di Modern Warfare II, il 28 ottobre.

