Call of Duty Warzone 2 potrebbe ricevere una nuova mappa Resurgence nel 2023

Call of Duty: Warzone 2, il cui lancio è previsto per quest'anno, dovrebbe ricevere una nuova mappa Resurgence Battle Royale a metà del 2023.

La notizia proviene da un leaker e insider di Call of Duty, TheGhostOfHope, che su Twitter ha scritto: "Infinity Ward ha in programma di lanciare una mappa in stile Resurgence verso la metà del 2023".

Hope ha poi aggiunto che nel 2023 uscirà anche una nuova mappa Battle Royale: "un'altra nuova mappa Battle Royale è in arrivo alla fine del 2023". Se questa fuga di notizie dovesse rivelarsi vera, ciò significa che tre nuove mappe saranno disponibili entro la fine del prossimo anno, dato che Warzone 2 sarà già lanciato con una mappa nuova di zecca.

Attualmente sono disponibili due mappe Resurgence in Warzone, Rebirth Island e Fortune's Keep. Entrambe le mappe sono sostanzialmente più piccole rispetto alla mappa principale Caldera. Un numero inferiore di giocatori e una disposizione più densa rendono gli scontri a fuoco più intensi.

Rebirth Island è diventata rapidamente una delle mappe più popolari per i giocatori di Warzone quando è stata lanciata nel 2020 con l'integrazione di Black Ops Cold War. Poi, con il lancio di Season Four: Mercenaries of Fortune è arrivata una nuovissima mappa Resurgence, nota come Fortune's Keep.

🚨EXCLUSIVE🚨

Infinity Ward are planning to release a Resurgence style map sometime midway through 2023. Another new Battle Royale map coming in late 2023. pic.twitter.com/GY0jW4ZMaB — Hope (@TheGhostOfHope) September 12, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

La nuova esperienza di Warzone dovrebbe arrivare a novembre di quest'anno e il reveal completo dovrebbe avvenire durante l'imminente showcase COD: Next nel corso della settimana.

Oltre alla rivelazione di Warzone 2, i fan possono aspettarsi anche una rivelazione del multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2, che verrà lanciato su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC il 28 ottobre 2022.

Nel frattempo, vi ricordiamo che è stato annunciato Call of Duty Warzone Mobile, che avrà ben 120 giocatori.

Fonte: Dualshockers.