Call of Duty: Warzone 2, una seconda mappa sarebbe in sviluppo e dovrebbe arrivare dopo il lancio

Call of Duty: Warzone viene costantemente aggiornato e per quanto l'attuale mappa Caldera (e prima ancora Verdansk) sia oggetto di attenzione, sappiamo che è in sviluppo anche un Warzone 2. Secondo quanto riferito, il nuovo battle royale di COD avrà più di una mappa.

La notizia proviene dal famoso leaker Tom Henderson. Non sappiamo molto sui contenuti della mappa, ma si dice che sarà più piccola rispetto all'ambientazione standard di Warzone 2, nello stesso modo in cui Rebirth Island era un luogo più piccolo rispetto a Verdansk. "Le fonti hanno detto che una seconda mappa per Warzone 2 è in fase di sviluppo", scrive Henderson, "ma è probabile che venga pubblicata dopo il lancio di Warzone 2". Warzone 2 uscirà poco dopo Modern Warfare 2, in autunno.

Modern Warfare 2 è in uscita il 28 ottobre. Con questa data fissata, Warzone 2 non sarà disponibile prima di novembre. Se la seconda mappa segnalata è successiva a tale data, è molto probabile che l'uscita sia prevista per il 2023. Più tardi arriverà Warzone 2, più tardi verrà lanciata la nuova mappa. Henderson ritiene che Warzone 2 arriverà tra dicembre 2022 e gennaio 2023.

Una cosa che sappiamo con certezza è che Warzone 2 è costruito su un motore completamente nuovo, e lo stesso vale per Modern Warfare 2. Si dice, inoltre, che questa ricostruzione simultanea consentirà ai due giochi di condividere in modo più fluido i contenuti stagionali.

Fonte: Doublexp.