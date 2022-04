Call of Duty Warzone ha un bug che non consente di giocare senza un abbonamento Xbox Live Gold a pagamento

Una nuova stagione è arrivata nel battle royale free-to-play Call of Duty Warzone, ma alcuni giocatori hanno riferito di non poter giocare senza un abbonamento Xbox Live Gold.

Gli utenti di Twitter hanno iniziato a segnalare il problema e ne sono rimasti piuttosto colpiti. Non solo Call of Duty: Warzone è free-to-play, ma Microsoft ha implementato una modifica della politica Xbox Live Gold per garantire che i titoli f2p non abbiano bisogno di un abbonamento a pagamento per il loro multiplayer online.

"Il nuovo aggiornamento di Warzone ha rotto il mio gioco", si è lamentato un giocatore, pubblicando uno screenshot che mostrava il problema.

"Non ho Xbox live gold o alcun abbonamento da mesi ormai e sono stato in grado di giocare gratuitamente a giochi, incluso Warzone. Microsoft ha istituito questa politica l'anno scorso. Per favore, aggiustatelo."

The new #Warzone update broke my game. I haven’t had Xbox live gold or any subscription for months now and I’ve been able to play free to play games including #Warzone. Microsoft instituted that policy last year. @InfinityWard please fix 🙏 pic.twitter.com/gXmhlf0PVn — Bags (@BagsPlays) April 27, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Numerosi altri utenti stanno riscontrando lo stesso problema.

Questa non è la prima volta che succede; lo scorso anno, è stato lanciato un aggiornamento di Warzone che ha fatto esattamente la stessa cosa.

Raven Software deve già affrontare un errore "Dati di caricamento corrotti" segnalato da alcuni giocatori.

In un aggiornamento successivo, il team di Raven Software ha riconosciuto il bug di Warzone con Xbox Live e attualmente sta lavorando a una soluzione.

"Stiamo esaminando un problema per cui gli utenti Xbox Live Silver non sono in grado di giocare a Warzone".

Fonte: Techradar.