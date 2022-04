Call of Duty Warzone vede l'arrivo di Godzilla e King Kong con Operation Monarch

Stanno arrivando incredibili collaborazioni per Call of Duty Warzone. Dopo l'arrivo di Snoop Dogg come operatore, il titolo di Activision fa una marcia in più e invita due mostri sacri del cinema al suo prossimo evento chiamato Operation Monarch.

Il gioco offrirà infatti una collaborazione con il film Godzilla vs Kong che promette di fornire un vero e proprio spettacolo all'interno del gioco.

Questo annuncio non è proprio una sorpresa, visto che Activision aveva moltiplicato i teaser che lasciavano pochi dubbi sul fatto che Godzilla stesse arrivando a portare caos all'interno della mappa di Warzone. Anche King Kong sarà presente in Operation Monarch, che inizierà l'11 maggio, ma prima sarà possibile trovare segni di questi giganti su tutta la mappa, sia attraverso manufatti che strutture di ricerca.

Non è ancora chiaro come andrà ad impattare sul gioco questo evento, ma si prospetta un vero e proprio delirio su Caldera. Prossimamente verranno condivise maggiori informazioni a riguardo.

