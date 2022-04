Call of Duty Warzone vedrà l'arrivo di King Kong e Godzilla?

Il trailer della terza stagione di Call of Duty: Vanguard e Warzone include un fotogramma che ha catturato l'attenzione di molti giocatori. Da questo dettaglio sembra infatti che all'interno del gioco con la prossima stagione potrebbero arrivare King Kong e Godzilla.

Il video che potete visionare di seguito, tra le altre cose, pala delle bombe Nebula introdotte nella seconda stagione. Si dice che l'arma segreta nazista avesse "risvegliato qualcosa di molto più potente e terrificante di quanto chiunque potesse comprendere".

Alla fine, c'è anche un misterioso dispositivo di trasmissione di frequenza. Come è possibile intuire, i giocatori hanno rapidamente decodificato il messaggio apparentemente chiaro: "i mostri sono reali".

Non è una "novità" se vogliamo dirla così, perché già a febbraio di quest'anno Tom Henderson aveva annunciato l'arrivo di eventi dedicati proprio a questi due kaiju. Ad ogni modo avremo modo di conoscere i dettagli entro la fine del mese. La terza stagione della competizione in Call of Duty: Vanguard e Warzone inizierà il 27 aprile.

Fonte: Xfire e Eurogamer