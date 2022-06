Call of Duty Warzone arriva Terminator!

Call of Duty: Warzone ha già realizzato il crossover che non ci saremmo mai aspettati con King Kong e Godzilla qualche mese fa. E ora, anche Terminator fa il suo ingresso all'interno del gioco.

Il Twitter ufficiale di Call of Duty ha twittato un'immagine criptica nella giornata di ieri. Tra i lingotti d'oro c'è un lingotto d'argento con Skynet stampato su di esso. Ovviamente, un riferimento al T-1000 di Terminator 2.

La stagione 4 di Warzone che inizia appunto oggi dà la possibilità di giocare nei panni di T-800 o di un T-1000. I due non sono disponibili insieme come bundle, ma sono disponibili singolarmente come pacchetti a tempo limitato.

Grab this intel as fast as you can… they’ll be back 🤖 https://t.co/YpMndaQs1o pic.twitter.com/yixkojBcn7 — Call of Duty (@CallofDuty) June 21, 2022

Nel post del blog di Call of Duty, c'è un indizio che indica l'arrivo di altro in futuro, forse una modalità di gioco a tema o un'invasione di Terminator più avanti nella stagione.

Questa non è la prima volta che Call of Duty ha personaggi a tema anni '80. In Call of Duty: Black Ops Cold War, John McClane e John Rambo di Die Hard hanno fatto un cameo.

Fonte: Eurogamer