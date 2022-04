Call of Duty Warzone e Vanguard danno il benvenuto a Snoop Dogg come nuovo operatore

Dopo essere stato annunciato ufficialmente alla fine del mese scorso, lo Snoop Dogg Operator Bundle per Call of Duty: Vanguard e Call of Duty: Warzone è ora disponibile nello store per entrambi i giochi per un totale di 2.400 COD Points.

Si tratta di un pacchetto che include una skin del rapper, tre progetti di armi leggendarie, traccianti, effetti speciali e tante altre ricompense che si possono ottenere facendo salire di livello questo nuovo e peculiare personaggio.

"Snoop Dogg è cresciuto a Long Beach, in California. Fin da piccolo ha saputo di avere un talento per il rap e ha iniziato a dedicarsi ad esso. Attualmente continua a pubblicare musica e, grazie alla sua fama, collabora a vari programmi televisivi, ma nel tempo libero preferisce il combattimento come operatore in Call of Duty", si legge nella descrizione ufficiale del personaggio. Qui di seguito potete dare uno sguardo all'iconico rapper in azione nel gioco.

Call of Duty Warzone e Vanguard sono disponibili su PC e console.

