Call of the Wild: The Angler è uno spettacolare simulatore di pesca open world. Trailer e dettagli

Amanti della pesca (e non) questa notizia fa al caso vostro. Expansive Worlds ha annunciato il suo prossimo gioco open world, Call of the Wild: The Angler con un rilassante reveal trailer, che mostra che deporremo le armi trovate in theHunter: Call of the Wild, a favore di una canna e il posto perfetto per la pesca. Non è stata ancora fornita alcuna finestra di uscita, ma dovrebbe arrivare a fine anno su PC e console.

Proprio come il suo predecessore, Call of the Wild: The Angler sarà caratterizzato da un mondo aperto completamente esplorabile, completo di sentieri escursionistici, fiumi tortuosi, stagni, sorgenti e vari corsi d'acqua da attraversare a piedi, in barca e fuoristrada. I giocatori possono anche aspettarsi moltissimi contenuti post-lancio, proprio come TheHunter: Call of the Wild.

Nel gioco apprenderete e perfezionerete diverse tecniche di pesca, adattando la vostra strategia per assicurarvi i trofei migliori. Sarete in grado di usare un'ampia gamma di canne e personalizzale con una crescente selezione di mulinelli, galleggianti, ami ed esche. Anche la vostra collezione di attrezzature aumenterà nel tempo così come gli accessori per affrontare le più grandi sfide di pesca.

Call of the Wild: The Angler potrà essere giocato sia da soli che con un gruppo di amici con la pratica modalità multiplayer.

