Capcom Arcade 2nd Stadium annunciato ufficialmente con il ritorno di 32 giochi arcade

Capcom ha annunciato Capcom Arcade 2nd Stadium, una raccolta di 32 videogiochi arcade della leggendaria azienda giapponese che presto arriverà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

Sebbene i nomi dei titoli inclusi in questa seconda edizione non siano stati resi noti, Capcom promette di fornire maggiori informazioni nelle prossime settimane.

Dopo il primo Capcom Arcade Stadium, pubblicato a maggio dello scorso anno contenente altri 32 titoli classici, ora è tempo di una seconda collezione per i fan del genere. Anche in questo caso al suo interno sarà presente un gioco gratuito, avvero SonSon. Non solo, ma coloro che preordineranno la Capcom Fighting Collection annunciata sempre ieri riceveranno anche Three Wonder.

Capcom Arcade 2nd Stadium is bringing another 32 arcade classics to Switch, PS4, XB1, and PC! SonSon will be a free download with this collection, and pre-orders / early purchases of Capcom Fighting Collection will also get Three Wonders as a bonus at launch.

More info soon! pic.twitter.com/cj3c4zKMfn — Capcom Europe (@CapcomEurope) April 11, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Nel caso precedente, il modello di business si basava su tre diversi pacchetti suddivisi in tre periodi principali, Dawn of the Arcade (dal 1984 al 1988), Arcade Revolution (dal 1989 al 1992) e Arcade Evolution (dal 1992 al 2001). I giocatori avevano la possibilità di ottenere tutti i pacchetti per € 39,99 o ciascuno separatamente per € 14,99. Probabilmente anche questa collezione avrà lo stesso modello, tuttavia non ci resta che attendere ulteriori informazioni proprio da Capcom.

Fonte: Eurogamer