Capcom Fighting Collection disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch

Capcom Fighting Collection, una raccolta di classici giochi da combattimento targati Capcom, è in uscita oggi su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. In questa raccolta in particolare troveremo tutto il franchise di Darkstalkers, ed è la prima volta che accade. Tutti i 10 giochi presenti nella collezione sono dotati di multiplayer online.

Due giochi invece non erano mai stati rilasciati prima fuori dal Giappone: parliamo di Vampire Hunter 2: Darkstalker’s Revenge e Vampire Savior 2: The Lord of Vampire. Red Earth invece lascia i cabinati per approdare sulle nostre console per la prima volta.

Le funzionalità online comprendono le partite classificate, casuali e match custom. Le lobby potranno ospitare fino a 9 giocatori e supportano un netcode di rollback. Tutti i giochi inoltre hanno un training mode per permettere ai neofiti del genere di allenarsi. Ci sono inoltre altre funzionalità moderne aggiunte, come i salvataggi, scelta del livello di difficoltà e la possibilità di modificare i pulsanti.

Ecco la lista dei giochi contenuti nella collezione: