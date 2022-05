Capcom suggerisce il possibile ritorno di grandi serie 'dormienti'

Capcom si trova attualmente in uno dei momenti più straordinari della sua intera storia in termini di qualità dei suoi videogiochi e buoni numeri di vendita che stanno raccogliendo. Monster Hunter Rise e Resident Evil 8: Village, due titoli recenti, sono riusciti a vendere rispettivamente oltre 9 e 6 milioni di copie in tutto il mondo. Nonostante i due franchise citati stiano andando meglio che mai, la società giapponese ha suggerito in un recente incontro di relazioni con gli investitori che sarebbe interessata a far rivivere alcune delle sue proprietà intellettuali che sono state dimenticate da anni.

Lo studio ha infinite saghe dimenticate che potrebbero tornare ai giorni nostri: Lost Planet, Dragon's Dogma, Okami o Viewtiful Joe, solo per citare alcuni esempi.

Alla domanda sui piani dell'azienda per queste IP che sono rimaste inattive per molti anni, un rappresentante Capcom ha risposto: "Stiamo attualmente facendo piani per la nostra pipeline sulla base dei dati sulla domanda di mercato. In futuro, continueremo a tenere conto dei desideri dei clienti durante la progettazione della nostra linea di titoli".

Capcom ha recentemente rivelato che pubblicherà "molti nuovi fantastici titoli" prima dell'aprile 2023, anche se purtroppo al momento non si può dire che il ritorno di una delle sue saghe dimenticate sia compreso in questo piano.

Fonte: VGC