Chernobylite su Xbox Series S: per gli sviluppatori il ray-tracing 'non ha funzionato molto bene'

Chernobylite ha da poco ricevuto il suo grande aggiornamento next-gen che ha migliorato di molto il titolo. L'aumento fino a 60fps è una vera delizia per i giocatori e ci sono anche alcuni grandi aggiornamenti grafici, anche se uno in particolare è stato abbandonato su Xbox Series S.

Si tratta del supporto al ray tracing. A quanto pare, la console solo digitale di Microsoft non sembra abbastanza potente per fornire un ray-tracing coerente nei giochi di nuova generazione e The Farm 51 ne ha parlato in una recente intervista con TrueAchievements:

"[Il Ray tracing] non ha funzionato troppo bene. Sapevamo che i riflessi erano facili da fare su console, ma cose come gli effetti per l'acqua probabilmente non ce l'avrebbero fatta".

"[Unreal Engine] ha tutti gli strumenti e le opzioni che possiamo abilitare su console, permette di profilare il gioco, vedere come si comporta e quindi decidere cosa può essere inserito o meno".

Ebbene, sembra che Series S non sia in grado di fornire gli effetti di ray tracing impiegati da Chernobylite. Fortunatamente, la versione Series S raggiunge i 60 fps nella sua modalità prestazioni, anche se con una risoluzione complessiva inferiore rispetto alla sua controparte Series X.

La versione Series S senza ray tracing potrebbe deludere qualcuno ma non è troppo sorprendente, data la potenza complessiva del sistema. Detto questo, le prestazioni sono altrettanto importanti, quindi speriamo che gli sviluppatori possano continuare a portare titoli a 60fps sulla console.

Fonte: Purexbox.