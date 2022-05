Chun-Li di Street Fighter in Giappone si può trovare anche sui...taccuini dei farmaci

Arriva dal Giappone una notizia molto particolare che combina le farmacie con...Street Fighter! Chi si reca in farmacia per acquistare farmaci in Giappone deve portare con sé un taccuino in cui il farmacista trascrive i farmaci venduti alla persona in questione.

Poiché il farmacista è tenuto a trascrivere la ricetta, le farmacie tengono a portata di mano una scorta di quaderni, distribuiti gratuitamente ai clienti. La maggior parte di questi sono semplici, riportano il nome della persona e il logo della farmacia oltre a paesaggi rilassanti. Ora però diverse farmacie stanno consegnando dei taccuini con sopra nientemeno che Chun-Li di Street Fighter.

Non si tratta di un oggetto da collezione ufficiale di Capcom. I taccuini con protagonista Chun-Li sono gratuiti per chiunque riceva una ricetta compilata in tre farmacie nella città di Fukuoka: Momochihama Chozai Yakkyoku, Chiruda Yakkyoku e Hoshikaze Yakkyoku. Le farmacie hanno contattato direttamente l'artista Akira "Akiman" Yasuda, colui che ha creato il design dei personaggi di Street Fighter II per lavorare con loro.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Ovviamente sui social in molti hanno commentato questa scelta e diversi hanno addirittura dichiarato che da quando c'è Chun-Li in copertina, il loro taccuino non viene più lasciato a casa.

Fonte: SoraNews24