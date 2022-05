Cina, i minori non potranno più guardare livestream dopo le 22 e non potranno più fare donazioni

Il governo cinese ha annunciato una serie di modifiche al modo in cui i minori possono accedere e interagire con i contenuti online, con la National Radio and Television Administration che ha affermato che "le piattaforme devono intensificare i controlli per impedire agli utenti minorenni di fare donazioni ai livestreamer o di diventare essi stessi livestreamer senza un controllo".

Come riporta Reuters, ciò si presenta sotto forma di due modifiche alle politiche:

Gli spettatori di età inferiore ai 18 anni non potranno più fare donazioni, pratica per la quale chi guarda una trasmissione può inviare piccole somme di denaro, solitamente in cambio di un riconoscimento vocale o testuale del proprio contributo.

Chiunque guardi i contenuti in live streaming tramite l'account di un minore avrà tutti gli stream bloccati dopo le 22:00 e i responsabili della creazione dei contenuti “dovranno rafforzare la gestione delle ore di punta per questi show”.

Niente di tutto questo sta avvenendo su Twitch o YouTube; invece, le piattaforme più grandi della Cina sono tutti servizi locali come Bilibili, Huya & Douyu e Douyin di Tencent, che è fondamentalmente la versione cinese di TikTok.

Queste nuove leggi fanno parte di uno sforzo delle autorità cinesi per prendere di mira ciò che ritengono essere il "caos" nei social media e nello spazio del live streaming.

Le misure fanno anche parte di uno sforzo più ampio del governo cinese per rafforzare il suo controllo sull'intera industria dei videogiochi; il mese scorso è stato riferito che per gran parte del 2021 il blocco delle approvazioni per i nuovi videogiochi domestici è stato devastante per l'industria, con circa 14.000 studi/sviluppatori che hanno chiuso. E nel 2021 le autorità hanno ridotto la quantità di tempo che i bambini potevano trascorrere giocando.

Fonte: Kotaku.