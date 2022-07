Circus Electrique è un curioso RPG tra circo e steampunk che ha una data di uscita e un trailer da scoprire

Tramite un comunicato stampa, Zen Studios e Sabre Interactive hanno rivelato che Circus Electrique, l'originale gioco di ruolo tattico a turni ambientato in una versione steampunk della Londra vittoriana, verrà lanciato il 6 settembre 2022 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

Quando un misterioso evento noto come "The Maddening" trasforma i londinesi di tutti i giorni in assassini violenti, solo l'abbagliante formazione del circo composta da Strongmen, Fire Blowers, Clown e altri incredibili artisti può salvare la situazione.

Chiamato per il più grande spettacolo della Londra vittoriana, Circus Electrique è in parte un gioco di ruolo basato sulla trama, in parte tattiche e gioco di gestione del circo e completamente avvincente, il tutto con un tocco steampunk. Difendete la città con i talenti unici dei vostri combattenti: reclutate nuovi intrattenitori, destreggiatevi strategicamente con il loro posizionamento e abilità in battaglia e altro ancora, il tutto mantenendo il circo attivo e funzionante con nuovi spettacoli.

I vostri improbabili eroi si affronteranno in battaglie tattiche a turni contro Bobbies e marinai britannici diventati cattivi, Posh Girls aggressive, occasionali minacciosi mimi e altri archetipi vittoriani esagerati in sei distretti tentacolari. L'intricato sistema Devotion del gioco influenza il morale e le prestazioni dei vostri personaggi sia in battaglia che negli spettacoli circensi che gestirete.