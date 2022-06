Citizen Sleeper sta per espandere la storia con tre pacchetti DLC. Il primo arriverà il prossimo mese

Gli sviluppatori di Citizen Sleeper, Jump Over The Age, hanno rivelato una roadmap per i DLC gratuiti del loro RPG. Al PC Gaming Show è stato annunciato che il primo dei tre episodi, Flux, uscirà a luglio.

Flux continua la storia di Citizen Sleeper, con una flottiglia di navi che arriva all'avamposto spaziale Erlin's Eye. Dovrete aiutare alcuni dei nuovi personaggi a raggiungere la stazione prima che la quarantena impedisca loro di salire a bordo. L'episodio introduce Eshe, un'astronauta che viene coinvolta nella crisi dei rifugiati che inizia a mettere in pericolo l'intera stazione.

Altri due episodi, ancora senza titolo, sono previsti rispettivamente per ottobre e per il 2023. Non ci sono dettagli per il terzo DLC, ma il secondo continuerà la storia dei rifugiati quando la quarantena sarà revocata. Jump Over The Age afferma che questo mese sono previste alcune modifiche al bilanciamento e correzioni di bug prima dell'uscita di Flux.

Citizen Sleeper: Flux uscirà a luglio, anche se non è stato indicato un giorno preciso. È possibile acquistare il gioco base su Steam per 16€/ 20€/ 17€, oppure giocarlo tramite Game Pass su PC. Il titolo è disponibile anche su Xbox e Nintendo Switch.

Fonte: Rockpapershotgun.