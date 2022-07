Clash: Artifacts of Chaos rinviato al prossimo anno, pubblicato un nuovo video gameplay

Il publisher Nacon e lo sviluppatore ACE Team hanno posticipato Clash: Artifacts of Chaos dalla finestra di lancio precedentemente pianificata per novembre 2022 al 9 febbraio 2023.

In Clash Artifacts of Chaos giocherete nei panni di Pseudo, un maestro di arti marziali che conduce una vita da eremita nella strana terra di Zenozoik. Quando la vostra strada si incrocia con quella del Ragazzo, una piccola creatura i cui misteriosi poteri hanno attirato l'attenzione di Gemini, la Signora dei manufatti, deciderete di proteggerlo, senza sapere che ci sono in gioco forze molto più grandi.

Clash: Artifacts of Chaos si svolge nello stesso universo di Zeno Clash e Zeno Clash II, ma il gioco è completamente indipendente. Qui di seguito potete dare uno sguardo al nuovo video gameplay.

Clash: Artifacts of Chaos sarà disponibile dal 9 febbraio 2023 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5.