'Il cloud gaming su smartphone è terribile'

Il cloud gaming sembra essere il futuro dei videogiochi ma, stando a quanto scritto in un articolo di The Verge, questa tecnologia è "terribile" su smartphone.

Qui sotto vi riportiamo l'opinione di Alex Cranz di The Verge in merito al cloud gaming su telefono.

"La promessa del cloud gaming è che si può giocare da qualsiasi luogo utilizzando qualsiasi dispositivo con accesso a Internet e un browser sufficientemente buono. Dovreste essere in grado di giocare a giochi molto impegnativi sia che siate in viaggio per lavoro con il vostro laptop, sia che siate a casa. Ma la più grande promessa del cloud gaming è che, indipendentemente da dove vi troviate, se avete un telefono avete tutti i vostri giochi".

"In pratica, questa è una pessima idea. Dopo aver trascorso le ultime settimane utilizzando quasi quotidianamente il mio Steam Deck per giocare in cloud, non proverò mai più a giocare in cloud sul mio telefono. Il PC portatile di Valve mi ha fatto capire che, in realtà, a volte l'hardware di gioco dedicato è utile!".

"Ho provato spesso a far funzionare il cloud gaming sul mio telefono. Ho provato con Red Dead Redemption 2 e Star Wars Jedi: Fallen Order, Halo, Gears of War e molti altri giochi. Ogni volta mi stupisco perché si tratta di giochi AAA impegnativi che di solito richiedono tonnellate di hardware costoso per essere giocati su telefono".

"Ma la meraviglia svanisce quando si gioca in cloud sul telefono per un periodo di tempo prolungato. Il cloud gaming consuma rapidamente la batteria del telefono, il che significa che si può e si deve sentire l'ansia da batteria. Una volta ho pensato che il cloud gaming sarebbe stato un miracolo mentre aspettavo un volo in aeroporto, ma mentre il mio telefono diventava più caldo del sole e la batteria si scaricava, mi sono preoccupato più di trovare un posto dove collegarmi che della trama di RDR2. Avevo comunque bisogno che il mio telefono fosse alimentato per il resto del viaggio".

"Il cloud gaming interferisce anche con tutte le altre cose per cui i telefoni sono utili. Le notifiche di altre app non di gioco si fanno sentire nei momenti più irritanti. Se vostra madre vi chiama per controllare il vostro volo, verrete immediatamente espulsi dal gioco. Un amico vi manda un messaggio per sapere quando deve passare a prendervi? Dovrete uscire dal gioco per rispondere. Non è nemmeno possibile controllare Instagram senza perdere i progressi del gioco e dover aspettare che il telefono cerchi di riconnettersi ai server di gioco cloud".

"Ma la parte peggiore del cloud gaming su un telefono sono i controlli. La maggior parte dei servizi include una sovrapposizione di controlli sul touchscreen. I controlli stessi lottano per lo spazio dello schermo e, se siete come me e non avete mai imparato a usare i joystick digitali sullo schermo, vi sentirete frustrati. Accessori come il Razer Kishi e il Backbone dovrebbero rendere il telefono uno strumento migliore per questo tipo di giochi hardcore, e io ho un Kishi che ho usato volentieri con più di un telefono Android, ma devo ancora ricordarmi di portarlo con me. Il Kishi non è qualcosa che si tiene in borsa o che entra automaticamente in tasca quando esco di casa. Inoltre, se devo ricordarmi di portare con me un piccolo controller per rendere il cloud gaming sul mio telefono anche solo lontanamente piacevole, allora non sarà in grado di giocare ovunque e in qualsiasi momento. Probabilmente preferirei avere un dispositivo separato".

"Dopo l'arrivo di Steam Deck, sono stato costretto a fare i conti con la mia forte insoddisfazione, per il cloud gaming sul telefono. Nelle ultime due settimane ho giocato a Star Wars Jedi: Fallen Order su Xbox Cloud Gaming sul mio Steam Deck e, oltre a provare lo stesso senso di meraviglia di quando ho giocato per la prima volta con il cloud gaming sul telefono, ho anche il vantaggio di apprezzare l'esperienza di gioco".

"Invece di essere l'ultima risorsa, il cloud gaming sembra la prima scelta su Steam Deck. Non vedo l'ora di poter utilizzare le soluzioni di cloud gaming di Sony, Nvidia e persino di Google. Il gioco non sembra affollato. I controlli funzionano. Posso collegarlo e giocare mentre lo ricarico e, in caso di esaurimento della batteria, posso semplicemente... fare altre cose invece di vivere con il terrore di essere completamente disconnesso dal mondo esterno".

"Vorrei qualcosa di più leggero e silenzioso di Steam Deck per tutte le mie esigenze di cloud gaming? Certo. I telefoni possono già fare questo e con le nuove potenti GPU mobile all'orizzonte, come Immortalis di ARM con capacità di ray-tracing, la possibilità di avere una soluzione di gioco mobile davvero buona senza la necessità di chip personalizzati (su cui si basano sia Nintendo Switch che Steam Deck) è più vicina che mai. Aziende come Ayn e GPD stanno cercando di costruirle. Ma se l'obiettivo è solo il cloud gaming in movimento, non ho bisogno di una GPU Immortalis. Quando la connessione internet è buona, il cloud gaming è più che sufficiente per i giochi AAA in movimento. Ciò significa che non è necessaria la GPU o la CPU più potente. È sufficiente che sia in grado di assorbire la batteria e di supportare un bel display, il 5G e un Wi-Fi solido come una roccia".

"So che un dispositivo del genere assomiglia molto a un telefono, ma non dovrebbe essere un telefono. Dovrebbe essere una cosa a sé stante. Perché ora che ho provato un'esperienza di gioco cloud mobile davvero divertente, non voglio più tornare a giocare con il mio telefono. È ottimo per molte cose, ma il cloud gaming non è una di queste".

Fonte: The Verge.