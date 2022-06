Code: To Jin Yong, il nuovo gioco di Tencent realizzato con Unreal Engine 5 si mostra in un trailer

IGN ha condiviso il trailer ufficiale del prossimo gioco di Tencent basato su Unreal Engine 5, Code: To Jin Yong.

Sviluppato da Lightspeed Games, il team dietro PUBG Mobile e Apex Legends Mobile, Code: To Jin Yong sarà un gioco open-world.

Questo trailer mostra un intenso combattimento con la spada tra due personaggi, che sembrano anche possedere alcuni impressionanti poteri elementali. Inoltre, il filmato proviene da una prima versione di sviluppo e non riflette la qualità del gioco finale.

Purtroppo non ci sono ulteriori dettagli su questo gioco. Il progetto si trova ancora in una fase iniziale di sviluppo, quindi non aspettatevi di giocarci presto.

Parlando di Unreal Engine 5, saprete che si tratta del motore next-gen di Epic Games. UE5 sembra proprio in grado di far compiere un vero salto generazionale ai prossimi giochi in uscita. E tra i titoli che useranno UE5 figura anche l'attesissimo nuovo capitolo di The Witcher.

Fonte: DSOGaming.