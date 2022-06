Collezionista retrogaming italiano accusato di aver venduto falsi per 100.000 euro

Il mondo del collezionismo di giochi retrò è rimasto scioccato dopo un nuovo scandalo di frode. Un uomo avrebbe infatti venduto oltre 100.000 euro di titoli contraffatti.

Lo scandalo è scoppiato la scorsa settimana quando questo importante membro della comunità e moderatore di un grande gruppo di Facebook è stato accusato di frode. L'uomo, italiano, è da molti anni un membro attivo della community come acquirente, venditore e fonte di consigli.

Vari membri di questo gruppo hanno raccolto prove dove, secondo loro, dimostrano che molte delle scatole, dischetti e opere d'arte che ha venduto sono in realtà contraffatte. Un esempio di utente truffato è l' account Twitter Dominus Of Exult, dove in un tweet racconta: "Questi erano i pezzi forti della mia collezione. Vecchi giochi rari e costosi. Ora sembra che sia stato truffato da una figura nota nella comunità di Ultima e tetrogames. Insieme a tanti altri".

Il gioco in questione è Akalabeth: World of Doom dell'anno 1979, sviluppata da Richard Garriott prima dell'inizio della sua saga Ultima ed è uno dei primi giochi di ruolo ad essere sviluppato. Da lì sono partite le ispezioni riguardanti i giochi venduti da questo collezionista.

This used to be the center pieces of my collection. Rare and expensive old games.

Now it turns out I‘ve been scammed and sold forgeries by a well known figure in the Ultima and tetrogames community. Along with many others#ultima #akalabeth @RichardGarriott pic.twitter.com/wuiAQPSuG2