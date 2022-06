Commandos 3 - HD Remaster ha una data di uscita su PC, console e Xbox Game Pass

Il classico gioco tattico in tempo reale Commandos 3 sta per ottenere una versione rimasterizzata in HD e sta arrivando su Game Pass. Commandos 3 - HD Remaster verrà lanciato per Xbox One, PS4 e PC e si unirà a Xbox Game Pass e PC Game Pass il 1° settembre.

Il titolo strategico è stato rimasterizzato in HD e presenta modelli 3D e texture rielaborate che sono stati costruiti da zero con controlli migliorati, un'interfaccia utente raffinata e un tutorial adatto ai principianti.

Al comando di un'unità delle forze speciali dietro le linee nemiche, vi farete strada attraverso le trincee di Stalingrado, dell'Europa centrale e della Normandia per aiutare gli Alleati alla vittoria. Il gioco presenta 12 missioni della storia in cui guiderete sei commando temerari con diverse abilità. Per quanto riguarda il multiplayer, il gioco conterrà una modalità Deathmatch e Collect the Flag per 2-8 giocatori.

Maggiori informazioni su Commandos 3 - HD Remaster arriveranno nei prossimi mesi.

Fonte: Gematsu