Commodore 64x è un PC con il case identico allo storico home computer. Avviata la campagna Kickstarter

Sicuramente tutti hanno sentito parlare del leggendario computer Commodore 64. Fu introdotto nel 1982, ma solo pochi anni dopo ricevette il titolo di dispositivo più venduto della storia. Il Commodore 64 può anche essere considerato il precursore dei personal computer: acquistato da quasi 20 milioni di utenti, non sorprende che sia così conosciuto.

Quindi non sorprende che gli appassionati di computer abbiano deciso di offrire un case per questo PC retrò. Il Commodore 64x è in realtà un moderno sistema informatico alloggiato in un leggendario case per computer ed è possibile contribuire a questa creazione attraverso una raccolta fondi su Kickstarter.

Il case è disponibile in tre versioni: c'è la base "Barebones" disponibile senza accessori, ma può essere utilizzata anche come una normale tastiera. La versione "Extreme" è compatibile sia con Windows 11 che con il sistema Linux open source. La versione più potente "Ultimate" è per i giochi per computer. Il sistema informatico Commodore 64x sarà disponibile in otto tonalità di colore.

Veniamo al prezzo non propriamente abbordabile: la versione Barebones ha un prezzo di 131 euro, la versione Extreme 441 euro e la versione Ultimate ha un prezzo che si aggira intorno ai 1.000 euro. Per nulla bruscolini insomma.

Fonte: KickStarter