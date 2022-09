Tutte le console della storia possono essere vostre... se siete disposti a spendere 1 milione dollari

Solitamente, quando viene lanciata una nuova generazione di console decidiamo per un modello o per l'altro in base al catalogo di esclusive, alla nostra affinità con il marchio e persino alla nostra esperienza con la generazione precedente. Tuttavia, ci sono persone che non acquistano console in base a questi motivi, ma che lo fanno per puro collezionismo. È questo il caso di un fan francese ha messo in vendita un lotto contenente tutte le console che si possono immaginare.

Su Internet si fa chiamare Kaori Trente (Kaori30) e nei prossimi giorni potrebbe entrare nella storia grazie a un annuncio su eBay. Questo collezionista francese ha messo in vendita sulla piattaforma un incredibile lotto contenente tutte le console messe in vendita negli ultimi 50 anni.

Kaori Trente ha iniziato la sua collezione anni fa. All'inizio degli anni '90, il suo interesse per le console di videogiochi l'ha portato ad acquistare e collezionare quante più console possibile. Non si concentrava solo su modelli specifici, ma voleva entrare in possesso di ogni singola variante immessa sul mercato.

L'appassionato ha abbandonato completamente la sua collezione nei primi anni 2000 e ha venduto tutto ciò che possedeva. Qualche anno dopo, Kaori Trente decise di riprendere le sue vecchie abitudini, anche se nel 2011 si fermò nuovamente perché non aveva tempo da dedicarvi. Nel 2018, Kaori30 ha visitato il Giappone e, dopo aver attraversato il Paese del Sol Levante, ha deciso che doveva continuare la sua collezione.

Attualmente, la sua collezione conta un totale di oltre 2.400 console. Tutte macchine che sono state messe in vendita nell'ultimo mezzo secolo. La maggior parte di esse sono nella loro scatola, completamente inutilizzate. La collezione comprende console casalinghe e portatili in tutte le loro versioni con giochi e accessori. Naturalmente, ci sono anche le edizioni limitate, che sono probabilmente quelle che aggiungono più valore alla collezione.

In questi ultimi giorni, Kaori Trente ha deciso di porre fine al suo hobby. L'appassionato ha pubblicato un annuncio su eBay in cui dice che è disposto a separarsi dalla sua enorme collezione di console per una cifra di 984.000 euro. Un prezzo niente male se si considera il numero di console presenti nella collezione. Secondo Kaori Trente, il 99% di tutte le console sono completamente nuove.

Il collezionista ha condiviso anche il suo link Instagram dove possiamo vedere molti dettagli sulle sue collezioni.

Fonte: Gearrice