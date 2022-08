Control protagonista di un evento per i fan! Remedy celebra i tre anni del gioco

Remedy Entertainment e 505 Games hanno annunciato tramite il loro sito ufficiale che celebreranno un evento speciale per i fan per il terzo anniversario di Control, il loro videogioco che mescola abilmente platform tridimensionale e sparatutto in terza persona.

L'attrazione principale di questo evento battezzato in inglese come "Fans Ask the Fadens" è che i giocatori possono porre varie domande all'attrice Courtney Hope (Jessie Faden) e all'attore Sean Durrie (Dylan Faden).

Le domande devono essere inviate in forma video e possono essere spedite tramite questo link diretto al sito web di Remedy. Si precisa che le domande devono essere inviate entro il 1 settembre e che il video deve soddisfare una serie di requisiti: deve essere in formato orizzontale con una risoluzione minima di 1920x1080p e la durata non deve superare i 20 secondi. Dopo la sessione di domande e risposte, il team di Remedy mostrerà alcune opere d'arte create dai fan che possono essere inviate tramite questo link.

Remedy con Control ha creato un titolo molto amato dai fan nonostante siano passati tre anni che continua ad essere elogiato sia per la sua storia che per il suo gameplay.

Fonte: Nintendo Life