Crackdown 4 è in sviluppo? Degli ex sviluppatori di Crackdown 3 stanno lavorando a un progetto non annunciato

Nonostante un iniziale successo su Xbox 360, la serie Crackdown ha avuto, tra alti e bassi, un “basso” particolarmente profondo con Crackdown 3, reputato da critica e pubblico in grandissima parte deludente, ma sembra che gli sviluppatori siano pronti a voltare pagina.

Un nuovo progetto non ancora annunciato degli Xbox Game Studios ha infatti riportato in studio alcuni sviluppatori che hanno lavorato a Crackdown 3, il che, quantunque faccia pensare più a un Crackdown 4 (visto anche il finale aperto dell’ultimo titolo), non esclude che possa trattarsi di un progetto completamente diverso.

Secondo Tech 4 Gamers, i veterani degli Xbox Game Studios James Goddard, Mark Simon e Dave McCrate hanno lavorato insieme su un progetto non ancora annunciato per diversi anni. Simon è stato Design Director per ReCore e Crackdown 3 e sta lavorando al nuovo progetto dal 2017, secondo il suo profilo LinkedIn. Goddard è stato Design Director su Ryse: Son of Rome e Crackdown 3, per poi unirsi al progetto nel 2019. Infine, McCrate ha lavorato come Senior Producer per Crackdown 3 e anche lui si è unito al nuovo progetto nel 2019.

Non ci sono mai state voci su un Crackdown 4, ma staremo a vedere. E poi, con lo showcase di Xbox il 12 giugno, potrebbe esserci spazio anche per questo progetto.

