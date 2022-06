Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion annunciato ufficialmente

Una nuova versione di Crisis Core: Final Fantasy 7 sarà giocabile su piattaforme moderne. Il gioco avrà un nuovo look e si chiamerà Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, ha annunciato Square Enix durante il livestream dedicato al 25° anniversario di Final Fantasy 7.

La rimasterizzazione in HD uscirà per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One e Xbox Series X questo inverno. La grafica ha subito una grossa revisione, pur mantenendo gli elementi fondamentali del gameplay.

Crisis Core: Final Fantasy 7 segue la storia di Zack Fair, un soldato Shinra felice e spensierato che sogna di diventare First Class. Mentre i giocatori di Final Fantasy 7 sanno cosa succede a Zack e come la sua storia influisce sul personaggio di Cloud, Crisis Core fornisce un ulteriore contesto sulla Shrina Electric Power Company, Sephiroth, Aerith, la Buster Sword e sulla costruzione del mondo di FF7.

In precedenza il gioco era disponibile solo su PlayStation Portable, rendendo il prequel inaccessibile alla maggior parte dei fan di Final Fantasy 7. Con le modifiche alla storia di Final Fantasy 7 Remake, è ovvio che Square Enix voglia che i giocatori conoscano meglio gli altri personaggi, come Zack Fair o Genesis Rhapsodos. Sebbene Zack sia presente nel Final Fantasy 7 originale, la sua storia approfondita in Crisis Core fornirà sicuramente il contesto necessario per alcune delle nuove trame di Final Fantasy 7 Remake.

Fonte: Polygon.