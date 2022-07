Crisis Core: Final Fantasy 7 - Reunion non aggiungerà nuovi elementi alla storia

L'evento per il 25° anniversario di Final Fantasy VII è stata un'occasione per i fan di poter dare uno sguardo alle novità del franchise. All'evento è stato finalmente mostrato Final Fantasy VII Rebirth, ma l'effetto nostalgia è arrivato con Crisis Core: Final Fantasy 7 - Reunion.

Ora in una lunga intervista ad IGN, Mariko Sato, producer del gioco commenta che il lavoro svolto "è simile alla creazione di un remake", il che indica che dietro c'è un lavoro davvero profondo.

Riguardo alla forma rimasterizzata del gioco, il leggendario produttore Yoshinori Kitase afferma che non è stato prodotto come progetto congiunto a Final Fantasy VII Remake, ma piuttosto è avvenuto nelle fasi finali dello sviluppo del ritorno di Cloud e compagnia.

Ma il gioco in quanto versione rimasterizzata avrà nuovi elementi alla storia o verranno modificate alcune cose? Niente di tutto ciò: sia Sato che Kitase hanno sottolineato che tale decisione non è stata presa.

"Con Final Fantasy VII Remake, è stato un nuovo punto di partenza per Final Fantasy VII, quindi abbiamo deciso di espandere la storia. Ma con Crisis Core Reunion no, si tratta di una versione rimasterizzata e la storia sarà quella originale. La nostra intenzione era quella di non allontanarci troppo".

Sempre durante l'intervista Sato ha condiviso i dettagli prestazionali del gioco su PS5 e Xbox Series X/S.

Fonte: The Gamer