Crisis Core Final Fantasy VII Reunion ha nuove immagini e tanti dettagli

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion è una nuova versione di Crisis Core: Final Fantasy 7 annunciata da Square Enix alla metà di giugno.

La rimasterizzazione in HD, attesa dai fan, uscirà per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One e Xbox Series X questo inverno.

Per lenire l'attesa, Square Enix ha deciso di pubblicare alcune nuove immagini di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion e di condividere nuovi dettagli.

Stando a quanto rivelato dalla compagnia in un tweet, il titolo avrà telecamera e movimenti dei personaggi migliorati, un'interaccia utente ottimizzata, un nuovo sistema di combattimento basato sui menu, nuovi arrangiamenti musicali di sottofondo di Takeharu Ishimoto e l'aggiunta della voce completa alle scene che prima erano solo testuali.

