Crisis Core: Final Fantasy 7 – Reunion e l'originale PSP a confronto in un video

Poche ore fa Square Enix ha annunciato Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion, un remake del gioco per PSP Crisis Core: Final Fantasy 7 del 2007.

Questo prequel di Final Fantasy 7 ha come protagonista Zack e racconta alcuni degli eventi affrontati nell'avventura di Cloud; la missione di Zack Fair è di trovare il soldato scomparso Genesis Rhapsodos. Presenta numerosi miglioramenti rispetto al gioco originale: ad esempio, la grafica è stata convertita in HD, con tutti i modelli 3D, dai personaggi a tutto il resto, completamente aggiornati. Inoltre, ora i dialoghi sono completamente doppiati e c'è un nuovo arrangiamento per la colonna sonora.

Ci si aspetta che alcuni cambiamenti nel gameplay modernizzino i controlli, ma la differenza più grande in Reunion è sicuramente il salto grafico rispetto all'originale. Il canale Cycu1 ha confrontato le cutscene e il gameplay del trailer con Crisis Core su PSP, e il miglioramento è evidente. Square Enix ha rifatto la grafica, la modellazione, le texture e l'illuminazione in modo che sia più vicino a Final Fantasy 7 Remake. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion verrà lanciato questo inverno su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e Nintendo Switch.

Fonte: Wccftech