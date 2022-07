Crisis Core Final Fantasy VII Reunion non è un remake: Square Enix spiega la scelta del remaster

Il creative director Tetsuya Nomura e l'executive producer Yoshinori Kitase hanno concesso un'intervista a Press-Start e, in questa occasione, hanno rivelato perché Crisis Core Final Fantasy VII Reunion sarà un remaster e non un remake.

Innanzitutto, Nomura spiega che "la rimasterizzazione di Crisis Core è sempre stata una cosa che volevamo fare e di cui abbiamo parlato. Ma con il progetto di Final Fantasy VII Remake e la messa insieme di tutto questo, sia per quanto riguarda il calendario che per quanto riguarda la direzione del progetto, c'erano molte incognite. Quindi, ora che Final Fantasy VII Remake è stato pubblicato e sappiamo dove tutto è diretto, abbiamo pensato che fosse il momento giusto per annunciare Crisis Core Reunion".

Per quanto riguarda la scelta di un remaster per Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, Yoshinori Kitase ha detto:

"Con Final Fantasy VII Remake stiamo creando la storia e l'esperienza di Final Fantasy VII da zero ed è un'impresa enorme che richiede molto tempo. E con il tipo di tabella di marcia che stiamo immaginando per i tre titoli che saranno inclusi nella serie Final Fantasy VII Remake abbiamo pensato che, per mantenere un buon ritmo di uscita dei tre titoli principali e per non sovraccaricare l'intero progetto e far aspettare i giocatori, la rimasterizzazione di Crisis Core fosse il modo migliore di procedere".

"In questo modo possiamo garantire che i remake di Final Fantasy VII siano disponibili per i giocatori in modo tempestivo, ma saremo anche in grado di fornire la rimasterizzazione di Crisis Core nel periodo che intercorre tra Final Fantasy VII Remake e Final Fantasy VII Rebirth".

Crisis Core: Final Fantasy 7 segue la storia di Zack Fair, un soldato Shinra felice e spensierato che sogna di diventare First Class. Mentre i giocatori di Final Fantasy 7 sanno cosa succede a Zack e come la sua storia influisce sul personaggio di Cloud, Crisis Core fornisce un ulteriore contesto sulla Shrina Electric Power Company, Sephiroth, Aerith, la Buster Sword e sulla costruzione del mondo di FF7.

Fonte: Press-Start.