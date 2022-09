Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: comunicati i requisiti PC e dettagli sulla Deluxe Edition

Dopo aver svelato la data d'uscita al Nintendo Direct, Square-Enix si è lanciata in altre comunicazioni, importanti soprattutto per i futuri giocatori PC. Sono infatti stati rilasciati i requisiti minimi e consigliati di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, oltre a informazioni della versione Deluxe Edition. Ecco intanto i requisiti:

Minimi:

Processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 / Windows 11 64-bit

Processore: AMD A8-7600 / Intel Core i3-3210

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 460 / NVIDIA GeForce GTX 750 Ti

DirectX: Versione 12

Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX Compatible Sound Card

Note aggiuntive: 30 FPS a 1280x720

Consigliati:

Processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 / Windows 11 64-bit

Processore: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-6500

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 5500 XT / NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 3GB)

DirectX: Versione 12

Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX Compatible Sound Card

Note aggiuntive: 60 FPS a 1920x1080

Per quanto riguarda la Deluxe Edition, si tratta di un'edizione che contiene un estratto della colonna sonora e diverse illustrazioni "Heroes Past and Present - The Art of Crisis Core - Final Fantasy VII". Prezzo? 79,99€ per console e 69,99€ per PC.

Fonte: Steam