Crisis Core Final Fantasy VII Reunion ha finalmente una data d'uscita su Nintendo Switch e non solo

Anche Nintendo Switch avrà il suo Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, con data d'uscita annunciato al Direct. Il titolo Square-Enix arriverà il il 13 dicembre 2022, che vale anche per le altre piattaforme (esce anche su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC). La probabilità è molto alta, ma senza conferme ufficiali non ci sbilanciamo.

"scopri gli eventi che hanno preceduto FINAL FANTASY VII in questo avvincente RPG d’azione. Zack Fair è un giovane e ambizioso membro di SOLDIER che aspira a diventare un eroe. Insieme a Sephiroth e Cloud, indaga su una serie di misteriose sparizioni che hanno colpito la sua unità d’élite. Questo remaster include una grafica HD migliorata, un sistema di combattimento aggiornato e una colonna sonora riarrangiata. CRISIS CORE FINAL FANTASY VII REUNION arriverà su Nintendo Switch il 13 dicembre."