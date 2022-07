Crown Wars: The Black Prince è un RPG tattico in arrivo su PC e console

Artefact Studio è noto oggi per essere riuscito ad adattare la famosa avventura audio The Dungeon of Naheulbeuk in un videogioco, con The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos, un gioco di ruolo molto strategico.

Lo studio ora rimane in questa stessa nicchia con un nuovo gioco di ruolo tattico dal nome Crown Wars: The Black Prince, svelato durante l'ultimo Nacon Connect.

Crown Wars: The Black Prince ci farà quindi precipitare nel bel mezzo della Guerra dei Cent'anni in Francia, dove saremo posti a capo di una nobile famiglia in cerca di gloria, che dovrà combattere contro avversari che sono stati corrotti da una misteriosa forza demoniaca.

Sarà quindi necessario reclutare buoni soldati, equipaggiandoli e addestrandoli, prima di condurli in battaglia per proteggere il proprio castello e la propria popolazione. Un castello che potremo anche migliorare nel tempo, e in cui dovremo stringere legami con i diversi personaggi nella speranza di concludere alleanze capaci di sconfiggere la minaccia.

Crown Wars: The Black Prince non ha ancora una data di uscita precisa ma arriverà su PC e console nel corso del 2023.

Fonte: Gematsu