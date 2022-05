Crysis 4 e non solo? Un leak mostrerebbe alcune immagini di un nuovo progetto di Crytek

Oltre al nuovo Crysis, Crytek sembra essere al lavoro su un altro gioco di fantascienza. Recentemente infatti attraverso Reddit, sono state pubblicate alcune immagini che potrebbero indicare che il team sia al lavoro su un altro progetto.

Le immagini trapelate mostrano una specie di camera di incubazione umana, una struttura di comunicazione con ologrammi di grandi dimensioni e droidi di pattuglia, una stazione spaziale avanzata su un pianeta simile a una luna e un'altra stazione base con un'astronave su un pianeta simile a un deserto.

Il leaker ha affermato che gli artwork pubblicati provengono da un nuovo gioco Crytek, ma si è astenuto dal chiarire se si trattasse di Crysis 4 annunciato ufficialmente diverso tempo fa o di un progetto diverso. Sfortunatamente questi sono tutti i dettagli che sono stati condivisi: qui di seguito potete dare uno sguardo alle immagini.

Per quanto riguarda Crysis 4, il gioco intende essere uno sparatutto di nuova generazione con personaggi fotorealistici che non solo sembrano, ma si comportano anche in modo realistico. Attualmente il titolo non ha ancora una data di uscita e nemmeno una finestra di lancio, ma arriverà su PC e console next-gen.

Fonte: Reddit