Cult of the Lamb tra durata del gameplay e meccaniche di gioco in un nuovo trailer

Ci sono poche aziende come Devolver Digital. Specializzati nella distribuzione di giochi indipendenti, i suoi manager hanno dimostrato di avere un buon occhio per trovare proposte con il potenziale per diventare grandi successi. Il prossimo potrebbe essere Cult of the Lamb, che secondo il suo ultimo trailer punta a farci divertire per una buona manciata d'ore.

Cult of the Lamb mette i giocatori nel ruolo di un agnello posseduto, salvato dall'annientamento da un infausto estraneo, che deve ripagare il suo debito costruendo un gruppo di fedeli seguaci nel suo nome. Farlo con successo richiederà tempo, in particolare da 15 a 20 ore.

Il resto del video è una presentazione delle caratteristiche principali di una proposta suggestiva dove, come dettagliato all'epoca, i giocatori dovranno creare la propria setta in una terra di falsi profeti, avventurarsi in regioni diverse e misteriose per costruire una comunità fedele di adepti della foresta, e diffondere la sua Parola per fare della sua fazione l'unica nel paese.

Sviluppato da Massive Monster, Cult of the Lamb arriverà venerdì 11 agosto su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Fonte: Push Square