Cuphead - The Delicious Last Course ha venduto un milione di copie

Studio MDHR ha annunciato che Cuphead - The Delicious Last Course, l'espansione scaricabile di Cuphead del 2017, ha venduto un milione di unità su tutte le piattaforme disponibili in meno di due settimane dal lancio.

"Questo segna un tempo ancora più rapido di quello impiegato dal gioco originale per raggiungere questa impresa epocale, e siamo fuori di noi dalla gioia", afferma Maja Moldenhauer in un post sul sito di Studio MDHR. "Queste parole non bastano certo a esprimere la nostra gratitudine, ma ai fantastici giocatori di Cuphead di tutto il mondo diciamo comunque: grazie dal profondo del cuore".

Cuphead - The Delicious Last Course è stato lanciato il 30 giugno ed è stato parecchio apprezzato sia dalla stampa che dei fan. È disponibile per l'acquisto su Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam e GOG al prezzo di 7,99 EUR. I neofiti del franchise possono anche acquistare Cuphead & The Delicious Last Course in bundle a 26,99 Euro.

In Cuphead - The Delicious Last Course, Ms. Chalice si unisce a Cuphead e Mugman per un'avventura aggiuntiva su DLC su un'isola tutta nuova! Con nuove armi, nuovi amuleti e le nuovissime abilità di Ms. Chalice, affronta una nuova masnada di boss variegati a tutto schermo per affiancare Pinzimonio Salieri nell'ultima e più accattivante avventura di Cuphead.