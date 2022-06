Cuphead The Delicious Last Course finalmente ha un primo video gameplay!

Come parte del Summer Game Fest, Studio MDHR presenta un primo video gameplay per Cuphead - The Delicious Last Course, l'attesissima espansione del gioco con il nuovo personaggio giocabile Ms. Chalice.

Per l'occasione durante l'evento è stata mostrata una boss fight contro un personaggio particolare e molto...freddoloso! La sessione di combattimento come sempre consterà in vari step, tra cui un piccolo momento in cui dovremo saltare da una pedana all'altra per combattere contro il nemico. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

In Cuphead - The Delicious Last Course, Cuphead e Mugman si uniscono a Ms. Chalice, per un'avventura su un'isola di Inkwell precedentemente sconosciuta. Con l'aiuto di nuove armi e con le abilità uniche di Ms. Chalice, i giocatori affronteranno un nuovo cast di temibili boss nell'ultima impegnativa sfida di Cuphead.

Cuphead The Delicious Last Course sarà disponibile dal 30 giugno.