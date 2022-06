Cuphead The Delicious Last Course a tutta musica in un nuovo imperdibile video

Cuphead: The Delicious Last Course è quasi in dirittura di arrivo e il team dietro il gioco è entusiasta di condividere la realizzazione del brano "High-Noon Hoopla". Si sapeva già che la colonna sonora di Cuphead sarebbe stata piena di suoni jazz e nostalgici e prometteva un'alta qualità. Tuttavia, è impressionante vedere come i musicisti abbiano registrato le sessioni durante la pandemia e quali strumenti vengono utilizzati nella colonna sonora.

Anche se il vostro genere preferito è il più lontano possibile dalle musiche frenetiche di Cuphead, vale la pena guardare il video solo per avere un'idea di quanto siano laboriosi i musicisti in studio e di come la musica di Cuphead sia registrata con strumenti autentici.

In Cuphead - The Delicious Last Course, Ms. Chalice si unisce a Cuphead e Mugman per un'avventura aggiuntiva su DLC su un'isola tutta nuova. Con nuove armi, nuovi amuleti e le nuovissime abilità di Ms. Chalice, affronterete una nuova masnada di boss variegati a tutto schermo per affiancare Pinzimonio Salieri nell'ultima e più accattivante avventura di Cuphead.

Vi ricordiamo che Cuphead The Delicious Last Course sarà disponibile su PC e console dal 30 giugno.

