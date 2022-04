Cyberpunk 2077 a più di 18 milioni di copie vendute? Una 'grossa delusione' per Jason Schreier

Nella giornata di ieri sono arrivate interessanti informazioni da CD Projekt sul suo Cyberpunk 2077.

Innanzitutto, abbiamo scoperto che nel 2023 arriverà la prima espansione del gioco che, secondo lo sviluppatore fornirà una "nuova trama". Inoltre, lo studio sta anche lavorando ad altri DLC.

Ma oltre a questo, è emerso che dal suo lancio Cyberpunk 2077 ha venduto più di 18 milioni di copie.

In seguito alla notizia, è arrivato il commento del noto giornalista di Bloomberg Jason Schreier, che ha definito il risultato raggunto "una grossa delusione".

Schreier scrive su Twitter: "Questo è un numero affascinante. Perché a prima vista sembra essere piuttosto enorme!"

"Ma poi torni indietro e vedi che Cyberpunk 2077 ha venduto circa 14 milioni di copie al lancio e ti rendi conto che in realtà è una grande delusione: un gioco la cui coda è stata schiacciata da uno scarso passaparola".

This is a fascinating number. Because it seems at first glance to be pretty huge! But then you go back and see that Cyberpunk 2077 sold ~14 million copies at launch and you realize that it's actually a big disappointment — a game whose tail was crushed by poor word of mouth https://t.co/2g26QEpdpu