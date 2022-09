Cyberpunk 2077 sta per 'abbandonare' PS4 e Xbox One: la patch 1.6 sarà l'ultima per console last-gen

CD Projekt RED ha svelato la nuova espansione di Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, nel corso del recente Night City Wire.

Oltre a rivelare le prime informazioni sul DLC, lo studio ha anche confermato che la patch 1.6 sarà l'ultima per PS4 e Xbox One.

In sostanza, dunque, non sono più previsti aggiornamenti importanti per le console last-gen.

Allo stesso mondo, inoltre, anche l'espansione da poco annunciata arriverà solo su PS5, Xbox Series X/S e PC.

Sin dal lancio, Cyberpunk 2077 ha sofferto di numerosi problemi tecnici e bug su PS4 e Xbox One, quindi, probabilmente, CDPR ha ora deciso di concentrarsi sulle piattaforme dove il gioco offre un'esperienza migliore.

Tuttavia, questa non è esattamente una buona notizia per chi ha deciso di giocare Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One.

Important note for Cyberpunk 2077 fans: patch 1.6 will be the last one supported by the old gen of consoles (Phantom Liberty is also for PC, XSX/S and PS5 only)



Coming in the future

- a complete overhaul of the police system

- overhauled vehicle-to-vehicle combat pic.twitter.com/EtlSuEjeNS — Nibel (@Nibellion) September 6, 2022

Parlando dei miglioramenti previsti per la polizia e per i combattimenti tra veicoli, il game director di Cyberpunk 2077, Gabe Amatangelo, ha fatto notare che le vecchie piattaforme continueranno a ricevere "aggiornamenti più piccoli, principalmente incentrati sul supporto tecnico per far funzionare tutto senza intoppi".

Fonte: Twitter.