Cyberpunk 2077 è rinato: 'è bello essere tornati'

Il quest director di Cyberpunk 2077, Pawel Sasko, ha parlato della recente rinascita del gioco, a quasi due anni dal suo lancio. Sul suo canale Twitch personale, Sasko ha parlato apertamente del lancio turbolento di Cyberpunk 2077 alla fine del 2020 e di come sia stato "irreale" vedere di recente un numero record di giocatori esplorare Night City.

"È difficile da esprimere, sapete? Quando metti così tanto cuore e anima in qualcosa, per alcuni di noi sono passati sei, sette, otto anni", ha detto Sasko (via Reddit). "Arrivare a questo momento, dove alle persone piace qualcosa che abbiamo fatto, è davvero una sensazione un po' irreale. È bello essere tornati".

Il lancio iniziale di Cyberpunk 2077 è stato caratterizzato da moltissimi bug e da enormi problemi di prestazioni su console Xbox One e PlayStation 4. Con una mossa senza precedenti, Microsoft e Sony hanno iniziato a emettere rimborsi e Cyberpunk 2077 è stato rimosso dallo storefront di PlayStation per un lungo periodo di tempo.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Nel 2022, la strada per il recupero di Cyberpunk 2077 ha visto lo sviluppatore CD Projekt pubblicare diverse patch che hanno aiutato il gioco a trovare una nuova vita su console e PC. Anche la recente serie anime Cyberpunk: Edgerunners su Netflix ha contribuito a far avvicinare nuovi fan al gioco, mentre su Steam il titolo ha scalato le classifiche e rimane nella top 10 dei giochi più giocati attualmente sulla piattaforma.

L'account Twitter del gioco ha annunciato che la scorsa settimana più di 1 milione di utenti ha giocato quotidianamente a Cyberpunk 2077, in vista della nuova espansione in uscita nel 2023, Phantom Liberty.

Fonte: Gamespot.