Cyberpunk 2077 'insegna': il disastroso lancio è la causa del rinvio di molti altri giochi

L'uscita di Cyberpunk 2077 non è stata solo un momento importante per CDPR, ma una sorta di spartiacque per l'intero settore. Fino a quel momento, CDPR era uno sviluppatore molto amato dopo l'uscita stellare di The Witcher 3. Cyberpunk 2077 era uno dei titoli più attesi di sempre.

Poi, è arrivato il lancio. E conosciamo tutti il resto della storia. Con enormi problemi di prestazioni su console e la mancanza di caratteristiche fondamentali del genere open world, il gioco ha venduto molto bene durante la finestra di lancio e il passaparola negativo si è diffuso ovunque. Ora, gli sviluppatori del settore stanno cercando di evitare di essere "il prossimo Cyberpunk 2077" per non trovarsi nella stessa situazione.

Gamesindustry.biz ha pubblicato un articolo sul perché tanti giochi sono stati rinviati in questo momento e perché il panorama delle uscite è così arido. Tra le altre ragioni, come l'adattamento allo smart working, Cyberpunk 2077 viene citato come fattore determinante:

"Abbiamo dato un'occhiata a quello che è successo a Cyberpunk 2077 e abbiamo pensato 'sì, rinviamolo'", afferma un game director statunitense di uno dei più grandi franchise di giochi al mondo. "CD Projekt è uno degli studi di videogiochi più rispettati al mondo. E hanno pubblicato un gioco così problematico che Sony lo ha ritirato dal proprio negozio digitale. È una cosa senza precedenti. È umiliante. Sapevamo che il nostro gioco non era nelle migliori condizioni, forse avremmo potuto sistemarlo con un aggiornamento al day one... ma abbiamo visto Cyberpunk e abbiamo deciso che non valeva la pena rischiare. Sospetto che sia stato un campanello d'allarme per tutto il settore".

Ora sembra che la mentalità di questi sviluppatori si sia spostata da "basta lanciare il gioco e possiamo sistemarlo con delle patch" ad accumulare ulteriori ritardi. Di recente, abbiamo visto Bethesda rinviare sia Redfall che Starfield oltre il 2022.

Il problema è che anche prima di Cyberpunk 2077 i rinvii erano la norma, e i rinvii non risolvono tutti i problemi. Non possiamo dimenticare che lo stesso Cyberpunk 2077 è stato rinviato più volte. In parte il motivo per cui si trovava nello stato in cui si trovava era a causa dei dirigenti che pensavano fosse arrivato il momento dell'uscita dopo così tanti ritardi.

A quanto pare, nessuno vuole essere il prossimo Cyberpunk. E anche se ora Cyberpunk ha risolto in gran parte i suoi problemi, sembra che questa "macchia" resterà indelebile.

