Cyberpunk 2077 e la promessa di CDPR: 'stiamo lavorando alle espansioni'

CD Projekt RED ha recentemente confermato di aver avviato lo sviluppo del prossimo The Witcher, ma sebbene lo sviluppatore polacco sia pronto per il progetto, c'è ancora del lavoro da fare su Cyberpunk 2077. In un recente livestream (via TheGamer) , il quest director Pawel Sasko ha assicurato ai fan che CDPR ne è assolutamente consapevole.

Sasko ha affermato che il team di sviluppo sta lavorando attivamente alle espansioni di Cyberpunk 2077 e che anche dopo il recente lancio dell'aggiornamento 1.5 del gioco (che ha apportato diversi miglioramenti, oltre al supporto nativo per l'attuale generazione di console), ci sono ancora miglioramenti che il team sta cercando di apportare in base al feedback dei fan.

"Non posso dirti nulla sui nostri piani futuri", ha detto Sasko. "Ma posso assicurarvi che stiamo lavorando sulle espansioni, stiamo lavorando su cose per voi ragazzi."

"Stiamo ancora migliorando il gioco, perché siamo tutti consapevoli che c'è del lavoro da fare", ha aggiunto. “Siamo molto felici che vi sia piaciuto l'aggiornamento 1.5, e questo ci dà più… spinta a lavorare per voi ragazzi", perché mostrate il vostro apprezzamento per questo".

CD Projekt RED non ha fornito una roadmap specifica su come intende supportare Cyberpunk 2077. Prima del suo lancio, lo sviluppatore ha affermato che il supporto post-lancio sarebbe stato simile a quello di The Witcher 3, quindi il titolo dovrebbe ricevere due espansioni a pagamento e DLC gratuiti.

Non sono ancora state confermate quante espansioni avrà il gioco, ma lo sviluppo della prima espansione è in corso da tempo. Nel frattempo, mentre CD Projekt RED utilizzerà Unreal Engine 5 per i suoi progetti futuri, le espansioni di Cyberpunk 2077 utilizzeranno ancora il REDengine dello sviluppatore.

Fonte: Gamingbolt