Cyberpunk 2077 è stato corretto quasi del tutto. Il focus di CDPR si sposta su altri progetti

CD Projekt Red ha annunciato che ora sta spostando attenzione e risorse su altri progetti, incluso il suo nuovo gioco The Witcher. Mentre Cyberpunk 2077 riceverà ancora un'espansione della storia nel 2023, non sembra che in futuro subirà altre importanti revisioni.

"Ovviamente continueremo a supportare Cyberpunk 2077 e continueremo a lavorare per aggiornarlo, ma [la] gran parte del lavoro è stata fatta nel 2021", ha affermato la società durante il recente report finanziario. Lo studio ha anche condiviso una diapositiva di presentazione che mostra come le risorse di sviluppo sono cambiate nel tempo, con il "supporto per Cyberpunk 2077" che è diventato uno dei segmenti più piccoli a partire da febbraio 2022.

Il futuro di Cyberpunk 2077 è avvolto nel mistero e anche i piani per DLC aggiuntivi sembrano essere stati "declassati". Il presidente di CD Projekt Adam Kiciński aveva precedentemente affermato che il gioco avrebbe ricevuto "non meno DLC di The Witcher 3" e questo gioco ha ricevuto due espansioni enormi. Per questo motivo, alcuni avevano inizialmente supposto che Cyberpunk 2077 avrebbe ottenuto allo stesso modo due grossi DLC a pagamento oltre a quelli gratuiti più piccoli, ma finora CDPR ne ha confermato solo uno che arriverà nel 2023.

Non sorprende che la compagnia sia impaziente, nel frattempo, di passare ad altre cose, soprattutto The Witcher. CDPR ha rivelato che The Witcher 3 ha venduto oltre 40 milioni di copie, con la serie nel suo insieme che ha venduto oltre 65 milioni di unità.

Per quanto riguarda il futuro di Cyberpunk, un portavoce di CDPR ha detto a Kotaku in un'e-mail che ora è troppo presto per parlare dei piani rimanenti per il titolo.

"Il nostro obiettivo per Cyberpunk 2077 è la prossima espansione destinata al 2023", afferma il portavoce. “Non stiamo parlando di nient'altro per il momento perché stiamo continuando con la nostra promessa di non parlare di progetti troppo presto. Condivideremo ulteriori piani quando saremo pronti. Questo è tutto ciò che posso fornire in termini di dichiarazioni aggiuntive per il momento".

